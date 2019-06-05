HABER /  DÜNYA

Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor

Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallere karşılık, savaş tazminatı talebiyle Almanya'ya sözlü nota verdi.

Yunanistan, Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgaller sebebiyle Almanya'ya savaş tazminatı talebine ilişkin sözlü nota verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi.

Notada, Almanya'dan, "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için" müzakerelere başlanılması talep edildi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen notada, "Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir." ifadelerine yer verildi.

Yunan Meclisi, nisan ayında görüştüğü Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Tazminat tartışmaları
Yunanistan Meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, Ekim 2018'de yayımlanmıştı.

Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat, verilen maddi zarar ve Merkez Bankasından Naziler tarafından zorla alınan faizsiz işgal kredisi dahil Almanya'dan yaklaşık 300 milyar avro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.

Alman tarafı ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Yunan Meclisindeki oylama öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin konuya ilişkin duruşunun değişmediğini, meselenin hukuki ve siyasi açıdan kapandığını dile getirmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Almanya'da camiye saldırdılar
Almanya'da camiye saldırdılar
Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı
Koluna saplanan zıpkını bıçağıyla çıkardı
Alanya'da Sergen Yalçın depremi
Alanya'da Sergen Yalçın depremi
ÖNCEKİ HABERLER
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Yusuf ve Abdülkadir için son karar!
Yusuf ve Abdülkadir için son karar!
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
İngiltere'ye açıkça söyledi: AB'den çıkın
İngiltere'ye açıkça söyledi: AB'den çıkın
Karius yuvadan uçuyor mu?
Karius yuvadan uçuyor mu?
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Dolar düşüşe geçti! İşte son rakamlar
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Yorumlar