HABER /  GÜNCEL

Oğlak Burcu Hande Kazanova çok çalışacaksınız Haziran 2019

Oğlak Burcu Hande Kazanova çok çalışacaksınız Haziran 2019

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi.İkili ilişkiler önem kazanacak. Sevdiğiniz insanla aranızda sürtüşmeler meydana gelebilir.Oğlak burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Oğlak burcunu neler bekliyor?

Çok çalışacaksınız ve başkaları için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyacaksınız sevgili Oğlak’lar. 3 Haziran’da oluşacak Yeniay hayatınızla ilgili önemli kararları karşınıza getirebilir.Sağlığınızla ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. 4 Haziran’dan sonra Merkür, Yengeç Burcu’na geçiyor. İkili ilişkiler önem kazanacak. Sevdiğiniz insanla aranızda sürtüşmeler meydana gelebilir.

9 Haziran’dan sonra iş alanlarınızda daha hızlı sonuçlar alacağınız, beraber çalıştığınız insanlarla daha güzel ilişkiler kuracağınız bir dönem olacak. Sağlığınızda sıkıntı ve problemler olduysa 9 Haziran’dan bu sıkıntıları toparlayacaksınız.14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek. Özel hayatınızdaki insanla ilişkileriniz kopma noktasına gelebilir. Bu süreçte anlaşmazlıklar sizi yorabilir.

Yakın çevrenizdeki insanlarla iş yapıyorsanız 16 haziran tarihinde yanıltıcı etkiler devrede olacak. 17 Haziran’daki Dolunay kadersel alanınızda oluşacak.Yani bazı konularda istediğiniz sonuçları almaktan uzak olabilirsiniz. Olayları akışına bırakmalısınız. 21 Haziran’dan sonra ise özel hayat önemli olacak. Güzel bir ay diliyorum.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez
Rusya'dan S-400 açıklaması: Türkiye'nin bilgi vermesi gerekmez
Bakan Ersoy'un eşinden tartışma yaratan dolar fotoğrafı
Bakan Ersoy'un eşinden tartışma yaratan dolar fotoğrafı
Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Rakibi artık Binali Bey değil
Kılıçdaroğlu YSK'yi eleştirdi: Rakibi artık Binali Bey değil
Karıncaların hareketlenmesi depremin habercisi mi?
Karıncaların hareketlenmesi depremin habercisi mi?
Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Emekli polis, tartıştığı kayınbiraderlerine kurşun yağdırdı
Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi
Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor
Yunanistan Almanya'dan 300 milyar euro istiyor
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Hande Kazanova Haziran 2019 Yay Burcu yorumu ilişkiler önemli
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Hatay'da 3 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Şampiyonlar Ligi'nde sezonun golü Messi'den
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Genç milli güreşçi Abdullah Toprak'tan altın madalya
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Yorumlar