Oğlak Burcu Hande Kazanova çok çalışacaksınız Haziran 2019

Astrolog Hande Kazanova aylık burç yorumlarını inceledi.İkili ilişkiler önem kazanacak. Sevdiğiniz insanla aranızda sürtüşmeler meydana gelebilir.Oğlak burcu Haziran ayında hangi etkiler altında olacak? Para, sağlık, aşk, kariyer konularında Oğlak burcunu neler bekliyor?

Çok çalışacaksınız ve başkaları için bir şeyler yapmaktan mutluluk duyacaksınız sevgili Oğlak’lar. 3 Haziran’da oluşacak Yeniay hayatınızla ilgili önemli kararları karşınıza getirebilir.Sağlığınızla ilgili konularda adımlar atabilirsiniz. 4 Haziran’dan sonra Merkür, Yengeç Burcu’na geçiyor. İkili ilişkiler önem kazanacak. Sevdiğiniz insanla aranızda sürtüşmeler meydana gelebilir.

9 Haziran’dan sonra iş alanlarınızda daha hızlı sonuçlar alacağınız, beraber çalıştığınız insanlarla daha güzel ilişkiler kuracağınız bir dönem olacak. Sağlığınızda sıkıntı ve problemler olduysa 9 Haziran’dan bu sıkıntıları toparlayacaksınız.14-16-19 ve 20 Haziran tarihlerine dikkat etmeniz gerekecek. Özel hayatınızdaki insanla ilişkileriniz kopma noktasına gelebilir. Bu süreçte anlaşmazlıklar sizi yorabilir.

Yakın çevrenizdeki insanlarla iş yapıyorsanız 16 haziran tarihinde yanıltıcı etkiler devrede olacak. 17 Haziran’daki Dolunay kadersel alanınızda oluşacak.Yani bazı konularda istediğiniz sonuçları almaktan uzak olabilirsiniz. Olayları akışına bırakmalısınız. 21 Haziran’dan sonra ise özel hayat önemli olacak. Güzel bir ay diliyorum.