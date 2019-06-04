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Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi

Bakan Soylu, kendisine yönelik protestolara yanıt verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon havalimanında kendisine yönelik protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, "Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım." dedi.

Trabzon'da düzenlenecek bayramlaşmalara katılmak için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun aynı saatte Trabzon'a gelecek olması Süleyman Soylu'nun protesto edilmesine neden oldu.

Bakan soylu, protesto edildi

Trabzonlular Ekrem İmamoğlu'nu havalimanında beklerken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu o anlarda havalimanına geldi. Soylu "Her Şey Çok Güzel Olacak" sloganı ile protesto edildi.

Ayrıca, bir vatandaşın Soylu'ya "Akıllı ol Soylu" dedikten sonra Soylu'nun vatandaşa "Artistlik yapma" dediği görüldü.

Süleyman Soylu kendisine yapılan protestolara ilişkin açıklama yaptı. Soylu, şunları söyledi:

"Ben buraya Demirtaş'ın kucağından gelmedim"

"Havalimanında indim. 20-25 kişi beni orada karşıladılar. Oradan buraya gelmek üzere hareket etmek üzereydik. CHP adayını bekleyen ekip orada bekliyor. Adım attığımda oradan bir söz geldi. 'Akıllı ol' Süleyman Soylu diye. Ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim. Ben akıllıyım. Allah şahit size hiçbir yanlışımız olmadı.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradeden hiçbir zaman geri adım atmadık. Üzüldüğümü söylemek istiyorum."

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