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Comolli acı gerçeği itiraf etti

Comolli acı gerçeği itiraf etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken Sportif Direktör Damien Comolli'den bazı oyunculara dair itiraf niteliğinde açıklamalar geldi

Damien Comolli, Fransa'da katıldığı televizyon programında kendisine yöneltilen futbolcularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransa'da yayın yapan RMC Sport'a konuk olan Comolli, adı sarı-lacivertli kulüple geçen bazı futbolculara yönelik kendisine sorulan sorulara yanıt verdi. Sözlerine başlamadan önce samimi bir dille ''Türk medyasını alevlendireceksiniz'' şeklinde görüş bildiren Comolli; Hatem Ben Arfa, Yacine Brahimi, Neven Subotic ve Habib Diallo konusuna açıklık getirdi.

''Brahimi'ye paramız yetmez''
Comolli, Yacine Brahimi hakkında gelen soruya, ''Ona paramız yetmez, çok pahalı'' şeklinde yanıt verdi. Brahimi'nin adı Fenerbahçe dışında West Ham United'la da anılıyordu.

Neven Subotic
Saint Etienne forması giyen Sırp stoper Neven Subotic'le ilgili soruya ise Comolli, ''İhtiyacımız olmamasını temenni ediyorum'' şeklinde yanıt verdi.

''Diallo için Ocak ayında şansımızı denedik''
Damien Comolli, Metz forması giyen 23 yaşındaki Habib Diallo hakkında ise ''Ocak ayında denedik ve bizim bütçemizi aşıyordu. Oysa ki her yolu denedim. Artık Metz Ligue 1’e çıktı ve bence artık bizim için daha da ulaşılamaz olacak.'' dedi.

''Ben Arfa... Bilemiyorum...''
Fransız sportif direktör, adı geçmişte de Fenerbahçe ile anılan Hatem Ben Arfa'ya dair de görüşlerini bildirirken, ''Hatem ile uzun süredir tanışıyoruz. Onu 14 yaşından beri tanıyorum. Bilmiyorum. Ara transfer döneminde Empoli’den iyi bir 10 numara aldık. O nedenle bilemiyorum'' diye konuştu.

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