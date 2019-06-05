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Mustafa Şentop'tan duygulandıran anı: Cumhurbaşkanımız evindeki yemek masasını vermişti

Mustafa Şentop'tan duygulandıran anı: Cumhurbaşkanımız evindeki yemek masasını vermişti

Habertürk TV'de Sibel Demirci Erdem ile bayram sohbetinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, öğrencilik yıllarına değindi. Şentop, çıkardıkları hukuk dergisi için "Sayın Cumhurbaşkanımız evindeki yemek masasını vermişti" diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’te çıkan kavgaların yapılan çalışmayı geciktirmeyi amaçladığını savundu.

"Mümkünse iptal ettirmek için yapılan bir kavga"

Şentop, "Milli meselelerde, ülkenin tümünü ilgilendiren meselelerde siyasi partilerin birlikte hareket etmesi, tavır koyması gerekir. İşin bütünü içerisindeki yerini parlamenterlerin değerlendirmesiyle dışarıdan değerlendirilmesi aynı değil. Aslında kavgaların basit sebebi var, yapılan çalışmayı geciktirmek. Meclis'te genel kurulda uzun süreli kavgalar olursa Meclis Başkanı ara veriyor. Sükunet sağlanmamışsa iç tüzüğe göre oturumu kapatması gerekir. Kavga çıkaran arkadaşlar bunu sağlamak istiyor. Çalışmaları geciktirmek ve mümkünse iptal ettirmek için yapılan bir kavga" ifadelerini kullandı.

"Büroya yemek masasını vermişti"

Öğrencilik yıllarında bir dergi çıkardıklarını anlatan Şentop, "Cumhurbaşkanımız Refah Partisi'nde il başkanıyken kendisiyle irtibatımız vardı. Zaman zaman gençler olarak bazı faaliyetlere katılırdık. Dergi çıkartmıştık. Hukuk dergisiydi, Teklif adında. Ben o derginin yayın yönetmeniydim. O dergiye destek verenlerden birisi de Cumhurbaşkanımızdı. Dergiyi çıkardığımız büroya yemek masasını vermişti sayın Cumhurbaşkanımız" sözleriyle anısını paylaştı.

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