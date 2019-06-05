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Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak

Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak

Ticaret Bakanı Pekcan, Irak ile Türkiye arasında 13 milyar dolar olan ticaret hacminin artırılması ve ülkenin yapılandırılması maksadıyla Türk şirketlerinin sağlayacağı katkı için 100 iş adamıyla Irak’a gidiyor.

Türk iş adamları, Irak’ın yeniden inşası ve yapılandırılmasında rol oynamak üzere, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Irak’a gidiyor. İki ülke arasındaki ticareti geliştirmeyi amaçlayan ziyaret kapsamında Bakan Pekcan Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Aniz ve bazı Iraklı Bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. Pekcan, düzenlenen forumda hem hizmet sektörünün dünyada büyük başarılar elde etmiş müteahhitlik kolunu hem de mal ihracatı yapan sektörleri, Iraklı firmalar ile buluşturacak. 20 Haziran’da gerçekleştirilecek ziyarette ilk hedef, kısa vadede iki ülke ticaretinin 20 milyar doları bulması.

Irak, ihracat pazarları arasında 4'üncü

Bir grup gazeteciye değerlendirme yapan Pekcan “Irak, Türkiye’nin ihracat pazarları arasında 4’üncü sırada. 2018’de iki ülke arasındaki ticaret hacmi 13 milyar dolar seviyesinde. İhracatımız 8,3 milyar dolar, ithalatımız 4,7 milyar dolar. 2018’de Irak’a 11 bin 825 firmamız ihracat yaptı. Kanatlı eti, süt ürünleri, bitkisel yağlar, hububat, plastik mamulleri, değirmencilik ürünleri, mobilya sektörlerimizin dünyaya ihracatlarında Irak birinci sırada. Ayrıca Irak geçen yıl, aralarında Gaziantep, Mardin Diyarbakır. Batman’ın bulunduğu 20 ilimizin dünyaya ihracatında birinci sırada yer aldı” diye konuştu.

Kısa vadeli ticaret hedefi 20 milyar dolar

İhracatta artışın bu yıl da devam ettiğini aktaran Bakan Pekcan “2019 yılının ilk 3 ayında Irak’a ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3’lük artışla 2 milyar dolar, ithalatımız ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 61,5’lik artışla 859 milyon dolar seviyesine çıkmıştır” dedi. Pekcan, iki ülke Cumhurbaşkanlarınca kısa vadeli hedefin ikili ticaret hacminde 20 milyar dolara ulaşılması olduğuna dikkati çekti.

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