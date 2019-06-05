Fenerbahçe Benficalı Fejsa ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Sırp orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa ile anlaşma sağlandı.

Yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Fenerbahçe, Benfica'da forma giyen Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak. Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

3 milyon euro'ya transfer bitti

Portekiz basını, Fenerbahçe’nin Sırp orta saha oyuncusu için yaptığı 3 milyon Euro’luk teklifin Benfica tarafından kabul edildiğini yazdı. Transferin önümüzdeki hafta bitmesi bekleniyor.

3 yıllık anlaşma

Benfica oyuncusu Ljubomir Fejsa, 10 Haziran'da Sırbistan'ın Litvanya ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelip Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.