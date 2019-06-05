HABER /  GÜNCEL

İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu

Demirören Haber Ajansı
İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00'den sonra 9 ildeki kazalarda 6 kişi öldü, 36 kişi de yaralandı. Böylece bayramın birinci günü yurt genelinde meydana gelen 20 kazada 8 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı. 

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde yurt genelinde meydana gelen 103 kazada 42 kişi yaşamını yitirirken, 311 kişi de yaralandı. Gün gün kaza bilançosu ise şöyle oldu:

31 Mayıs Cuma (saat 18.00) : 7 kazada 10 ölü, 31 yaralı 

1 Haziran Cumartesi :           25 kazada   3 ölü, 65 yaralı 

2 Haziran Pazar :                  23 kazada 10 ölü, 66 yaralı 

3 Haziran Pazartesi (Arife):   28 kazada 11 ölü, 69 yaralı

4 Haziran Salı (Ramazan Bayramı 1. gün):  20 kazada, 8 ölü, 80 yaralı 

SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Fenerbahçe Benficalı Fejsa ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Benficalı Fejsa ile anlaşma sağladı
AB'ye skandal "Türkiye ile işbirliğine son ver" çağrısı
AB'ye skandal "Türkiye ile işbirliğine son ver" çağrısı
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Comolli acı gerçeği itiraf etti
Comolli acı gerçeği itiraf etti
Liverpool'da iki ayrılık resmileşti
Liverpool'da iki ayrılık resmileşti
ÖNCEKİ HABERLER
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Diyarbakır bayram namazı saati
Mustafa Şentop'tan duygulandıran anı: Cumhurbaşkanımız evindeki yemek masasını vermişti
Mustafa Şentop'tan duygulandıran anı: Cumhurbaşkanımız evindeki yemek masasını vermişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına kritik telefon!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına kritik telefon!
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
19 yaşındaki model kalçasının gerçek olduğunu ispatlamak için...
Ekrem İmamoğlu'dan Washington Post'ta çok konuşulacak yazı:
Ekrem İmamoğlu'dan Washington Post'ta çok konuşulacak yazı:
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Yorumlar