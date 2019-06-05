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Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu

YSK'nın soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da görev yapmaları kararıyla ilgili Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, "Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirtiyor" diyerek tepki gösterdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları gerekçesiyle, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde de görevlerine devam etmesine karar verdi.

"Peki YSK önceki gün ne yaptı?"

"Eeee ne oldu şimdi?" başlığıyla yayımlanan yazısında Deniz Zeyrek, "Tabii ki iptale gerekçe yapılan sandık kurullarının ve ilgili İlçe Seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran seçiminde tamamen değişmesi olurdu. Peki YSK önceki gün ne yaptı?" diye sordu.

"Masumiyet durumu ortadan kalkmıştır"

Zeyrek, "Böyle bir değişikliğe gerek olmadığını, haklarında suç duyurusunda bulunduğu ilçe seçim kurulu görevlilerinin 23 Haziran'da da aynı görevde olabileceğini duyurdu. Adli soruşturma sürerken söz konusu şahısların masumiyet karinesine masumiyet olan inancım tam. Ancak YSK kararı (bir yargı kararı olarak) kesin olduğundan ve o kararda o kurullar kesin bir şekilde hatalı bulunduğundan seçim hukuku açısından masumiyet durumu ortadan kalkmıştır." ifadelerine yer verdi.

"Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu"

Zeyrek, sözlerini şöyle sürdürdü: YSK'nın bizzat hatalı bulduğu, haklarında suç duyurusunda bulunduğu isimlerle yola devam kararı alması insana ister istemez "bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtiyor.

Zeyrek'in yazısının tamamını okumak için tıklayınız...

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