Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız” dedi. Kurum, "Çünkü biz İstanbul’a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyar liralık işimiz var, 20 milyar liralık işimiz devam ediyor. Biz hep icraat yaptık, milletimize verdiğimiz sözü tutma yoluna gittik" ifadesini kullandı.

Kurum, Ramazan Bayramı nedeniyle AK Parti Konya İl Teşkilatında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Parti binası önündeki bayramlaşma töreninde konuşan Bakan Kurum, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Konyalı seçmenin üzerine düşeni yerine getirerek Cumhur İttifakına güçlü bir destek verdiği, kendilerinin de seçim öncesi vaat edilen projeleri öncelik sırasına göre yerine getireceğini söyledi. Bakan Kurum şöyle konuştu:

"Hızlı ve kararlı bir şekilde yine yapacağız"

“Konya’da 31 ilçe belediyesinden 28’inde Cumhur İttifakı yüzde 70'in üzerinde alarak Türkiye’de büyükşehir belediyeleri arasında rekor oyla birinci oldu. Şimdi sıra biz de. Biz de o seçim döneminde verdiğimiz sözleri tutmak suretiyle, yeşil alan miktarını artırma, kentsel dönüşüm projelerini yapma, sosyal konut projelerini yapma, şehirlerimizin alt yapılarını üst yapılarını yenileme noktasında hızlı, kararlı ve öncelikli işimizi yapmak suretiyle projeleri hayata geçireceğiz. Biz milletimize verdiğimiz sözleri AK Parti iktidarı olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla, gönül belediyeciliği anlayışıyla yaptık, hızlı ve kararlı bir şekilde yine yapacağız. ”

“Binali Yıldırım’ı başkan yapacağız”

Bakan Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine de değinerek, adayları Binali Yıldırım’ı başkan seçtireceklerini dile getirdi. İstanbul’da yaşayan Konyalılarla bir araya geldiklerini ve destek istediklerini ifade eden Murat Kurum, “Zeytinburnu’nda yaşayan hemşehrilerimiz bu ilçede adayımızın kazanmasında etkili oldu ve aynı kararlılıkla Binali başkanı, Binali Yıldırım’ı da 23 Haziran’da başkan yapacağız. Çünkü biz İstanbul’a 234 milyar liralık iş yaptık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak 92 milyar liralık işimiz var, 20 milyar liralık işimiz devam ediyor. Biz hep icraat yaptık, milletimize verdiğimiz sözü tutma yoluna gittik. Çünkü biz liderimizden bunu gördük ve projelerimizi kararlı bir şekilde yapıyoruz. İnşallah sizde 23 Haziran seçimlerinde İstanbul’daki Konyalı hemşehrilerimize ulaşmak şartıyla onların gönlüne girmek şartıyla projelerimizi anlatacağız ve başarıyı yakalayacağız” dedi.