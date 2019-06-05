HABER /  DÜNYA

Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu

Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu

GÜNEY KIBRIS’ta seri katil olduğu ortaya çıkan subayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Kırmızı Göl'de yapılan aramada valiz içinde bir ceset daha bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Rum milli muhafız ordusunda subay olarak görevli seri katil Nikos Metaksas, tümü yabancı kökenli 7 kadın ve bir kız çocuğunu öldürdüğünü itiraf etmesinin ardından, arama çalışmaları kapsamında Mitsero madenindeki ‘Kırmızı Göl' olarak bilinen yerde 6'ncı cesede daha ulaşıldı.

Üçüncü valizi tespit ettiler

Rum polisi bugün yapılan aramalarda Kırmızı Göl’de dalgıçlar tarafından yapılan arama çalışmalarında, içerisinde ceset bulunan üçüncü valizi tespit ettiklerini duyurdu.

3 ceset gölde bulundu

Bulunan valizin içerisindeki cesedin, 29 yaşındaki Maricar Valtez’e ait olduğu belirtiliyor. 6 yaşındaki Sierra ise hala kayıp iken Kırmızı Göl'de bulunan ceset sayısı 3 olarak belirtildi.

Cesetlerin yanına taş yüklediğini itiraf etti

Seri katil Nikos Metaksas, kadınları ve çocuğu öldürdükten sonra bavula koyduğunu ve üç cesedi göle attığını itiraf etmiş ve bavulların dibe batması için de cesetlerin yanına taş yüklediğini söylemişti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar
Foto Galeri İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti
Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti
Fatih Terim'den bayram mesajı
Fatih Terim'den bayram mesajı
Merkez üssü Ege Denizi! Korkutan deprem
Merkez üssü Ege Denizi! Korkutan deprem
İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Fenerbahçe Benficalı Fejsa ile anlaşma sağladı
Fenerbahçe Benficalı Fejsa ile anlaşma sağladı
ÖNCEKİ HABERLER
Dev tesis yapıldı! 8 bin aileye gelir sağlayacak
Dev tesis yapıldı! 8 bin aileye gelir sağlayacak
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Osmanlı torunu El Salvador Devlet Başkanı oldu
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
AB'ye skandal "Türkiye ile işbirliğine son ver" çağrısı
AB'ye skandal "Türkiye ile işbirliğine son ver" çağrısı
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Pençe Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Yorumlar