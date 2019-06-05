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Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği

Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği

ABD yönetiminin, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'la hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiği ortaya çıktı.

ABD'de Demokrat Virginia Senatörü Tim Kaine'in, Trump yönetiminin Suudi Arabistan'a verdiği önemli nükleer bilgilerle ilgili açıklaması kamuoyunda ilgi çekti.

Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni

Senatör Kaine, Kaşıkçı cinayetinden sadece 16 gün sonra 18 Ekim 2018'de Trump yönetiminin 'bazı Amerikan firmalarına Suudi Arabistan'a hassas nükleer bilgileri paylaşma izni verdiğini' gösteren belgeleri gördüğünü açıkladı. 

"Çok rahatsız edici"

Kaine, tüm dünyada büyük yankı uyandıran ve Riyad yönetimini olduğu kadar Washington'ı da baskı altına alan söz konusu cinayetten kısa süre sonra ABD yönetiminin Suudilere verdiği bu imtiyazı "çok rahatsız edici" bulduğunu vurguladı.

ABD yönetiminin 18 Şubat 2019'da Riyad'a nükleer konusunda bir imtiyaz daha verdiğini kaydeden Kaine, bu sürecin kamuoyunun bilgisine açılması gerektiğini belirtti.

Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildi

Anadolu Ajansı'ınn haberine göre, ABD ile Suudi Arabistan arasında 2017 yılından bu yana devam eden 'nükleer güç görüşmeleri' kapsamında Amerikan firmalarına şu ana kadar 7 yetki verildiği ve bu yetkiler kapsamında iki ülke arasında nükleer bilgi paylaşımı yapıldığı biliniyor. 

Suudilerin ilk iki nükleer reaktörünü inşa etmesi sürecinde ABD'den aldıkları bilgi ve teknolojik imkanların önemine dikkat çekilirken, ABD Enerji Bakanlığı bugüne kadar söz konusu iş birliğinin detaylarını kamuoyuna açıklamaktan kaçındı.

Uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı

Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki başkonsolosluğunda 2 Ekim 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi dünyanın gündemine oturmuş, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı cinayetin dışında kabul eden Trump yönetimi ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda çok tepki toplamıştı.

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