HABER /  EKONOMİ

EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi

EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi

Türkiye'ye ihracatı öğreten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 80 yıllık tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamına ulaştı. 

EİB'nin bundan önceki ihracat rekoru 2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 206 milyon dolar idi. EİB ihracat rekorunu 100 milyon dolar geliştirmeyi başardı ve çifte bayram mutluluğu yaşadı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Mayıs ayı ihracat rakamı ise; 1 milyar 133 milyon 579 bin dolar olmuştu. EİB'nin 2019 Mayıs ayındaki ihracatı 1 milyar 305 milyon 835 bin dolara yükselerek yüzde 15 artış gösterdi. 

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 187 milyon dolara yükseldi 

Ege Bölgesi'nin Mayıs ayı ihracatı genel kayıt sistemine göre yüzde 10,4'lük artışla 1 milyar 981 milyon dolardan, 2 milyar 187 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 13 pay aldı. 
İzmir, 955 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Manisa 413 milyon dolar, Denizli 322 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın 68 milyon dolar, Balıkesir 54 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu
Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu
Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti
Buruk bayram! Ataması yapılmayan genç öğretmen intihar etti
Fatih Terim'den bayram mesajı
Fatih Terim'den bayram mesajı
ÖNCEKİ HABERLER
Dev tesis yapıldı! 8 bin aileye gelir sağlayacak
Dev tesis yapıldı! 8 bin aileye gelir sağlayacak
Merkez üssü Ege Denizi! Korkutan deprem
Merkez üssü Ege Denizi! Korkutan deprem
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
İşte bayram tatilinin 4 günlük kaza bilançosu
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Irak’ın kalkınmasında Türkler rol oynayacak
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Yorumlar