EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi

Türkiye'ye ihracatı öğreten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Mayıs ayında 1 milyar 306 milyon dolarlık ihracat tutarıyla 80 yıllık tarihinin ay bazında en yüksek ihracat rakamına ulaştı.

EİB'nin bundan önceki ihracat rekoru 2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 206 milyon dolar idi. EİB ihracat rekorunu 100 milyon dolar geliştirmeyi başardı ve çifte bayram mutluluğu yaşadı. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2018 yılı Mayıs ayı ihracat rakamı ise; 1 milyar 133 milyon 579 bin dolar olmuştu. EİB'nin 2019 Mayıs ayındaki ihracatı 1 milyar 305 milyon 835 bin dolara yükselerek yüzde 15 artış gösterdi.

Ege Bölgesi'nin ihracatı 2 milyar 187 milyon dolara yükseldi

Ege Bölgesi'nin Mayıs ayı ihracatı genel kayıt sistemine göre yüzde 10,4'lük artışla 1 milyar 981 milyon dolardan, 2 milyar 187 milyon dolara yükseldi. Ege Bölgesi, Türkiye ihracatından yüzde 13 pay aldı.

İzmir, 955 milyon dolarlık ihracata imza atarken, Manisa 413 milyon dolar, Denizli 322 milyon dolar dövizi ülkemize kazandırdı. Aydın 68 milyon dolar, Balıkesir 54 milyon dolar ihracat rakamına ulaştı.