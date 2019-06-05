HABER /  EKONOMİ

Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu

Faiz beklentisi altına yaradı! Resmen uçtu

Altın fiyatları faiz oranlarının düşürülebileceği beklentisinin etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeye oturdu.

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın, bankanın ticaret savaşı risklerine karşı gerekli önlemleri alacağını söylemesi sonrası faiz oranlarının düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, üç ayın zirvesine yakın düzeyde tutundu.

Küresel emtia piyasalarında;

-Gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.81 dolardan,

-Altın, yüzde 0.35 artışla 1,333.4 dolardan,

-Bakır, yüzde 0.09 artışla 2.6715 dolardan,

-Platin, yüzde 0.65 artışla 823.5 dolardan ve

-Paladyum da yüzde 0.43 düşüşle 1,315.1 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 402 liraya, Cumhuriyet altını da 1,665 liraya geriledi.

Petrol fiyatları

ABD stoklarında görülen günlük 3.5 milyon varillik artış ve Rusya'nın devlet petrol şirketi Rosneft CEO'su İgor Sechin'in Petrol ihraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarının amacını sorgulaması etkisiyle petrol fiyatları düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.

İlgili Haberler
Dolar resmen çakıldı! Bakın ne kadar oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar
Foto Galeri İdris Baba ölüyor mu? Ersan Kesal'dan yeni sezon Çukur için bomba açıklamalar Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Zeyrek'ten YSK kararına sert tepki: Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Eski UEFA Başkanı Johansson hayatını kaybetti
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Asker ailesinden Hulusi Akar'a bomba davet
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
Kaşıkçı cinayetinden 16 gün sonra paylaşıldı! ABD ve Suudi Arabistan'ın nükleer trafiği
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
Üvey anne şiddetinden bakın nasıl kurtuldu
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
Yusuf Yazıcı için çılgın teklif
ÖNCEKİ HABERLER
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
Nesli tükenmekte olan Anadolu dağ turnası görüntülendi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
EİB’den Mayıs ayında 80 yıllık ihracat rekoru geldi
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bu fırındaki ekmekler asırlık mayalarla yapılıyor
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Bakan Kurum: Binali Yıldırım’ı 23 Haziran’da başkan yapacağız
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu
Seri katil vahşetinde yeni gelişme: Kırmızı Göl'de bir ceset daha bulundu
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Yorumlar