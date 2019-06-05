Ever Banega'ya en iyi teklif Galatasaray'dan

Galatasaray, Sevilla'nın yıldızı Ever Banega'da önemli mesafeler kat etti. Boca Juniors'un da listesindeki Arjantinli orta saha için şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı vurgulandı.

Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Sevilla'nın yıldızı Ever Banega'da önemli mesafeler kat etti.

Boca Juniors'un da listesindeki Arjantinli orta saha için şu ana kadar en iyi teklifi Galatasaray'ın yaptığı vurgulandı.

İspanyol kulübü ile bir yıl daha sözleşmesi olan ancak takımdan ayrılmak isteyen Banega'nın da Cimbom'a sıcak baktığı öğrenildi.