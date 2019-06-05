Yargıtay hakiminden tayin isyanı: Bu, ölümüme göz yummak olur

Yargıtay Tetkik Hakimi Defne Bülbül, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine atandı. 20 yıllık hakim Bülbül, epilepsi hastası olduğunu belirterek, "Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur." ifadelerini kullandı.

BirGün'den Mehmet Emin Kurnaz'a konuşan Bülbül, "Epilepsi hastasıyım, geçmişte beyin kanaması geçirdim. Ağır nöbetler geçiriyorum. Bekar olduğum için aile desteğine ihtiyacım var. Hastalığım sebebiyle yalnız yaşayamam. Bu, ölümüme göz yummak olur. Annem ve babam 70 yaşın üstünde insanlar, Erzurum’a gelemezler. Eski görev yerimde kalabilir veya Ankara’da başka bir göreve atanabilirim. Birinci sınıfım, hiçbir soruşturmam veya başka cezam yok" diye konuştu.

"Ağır ve hayati boyuttaki sonuçlarıyla..."

Demokrat Yargı Derneği de, genel sekreterleri olan Bülbül’ün atanmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Süregelen kontrollü tedavinin kesintiye uğramasının ağır ve hayati boyuttaki sonuçlarıyla herkesin vicdanını yaralayacağı açıktır. HSK’dan bu karardan dönmesini ve kararın hastalık ve dernek faaliyetleri göz önüne alınarak geri alınmasını veya tedavisini ailesinin desteğiyle sürdürebileceği bir başka göreve atanmasını istiyoruz" denildi.