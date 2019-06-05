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Milli Takım'da Okay Yokuşlu, kadrodan çıkarıldı

Anadolu Ajansı
Milli Takım'da Okay Yokuşlu, kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle Okay Yokuşlu kadrodan çıkarıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Yunanistan ile Antalya'da yaptığı özel maçta sakatlanan Okay Yokuşlu, ay-yıldızlı ekibin aday kadrosundan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "İspanya'nın Celta Vigo Kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı. 

A Milli Takım'ın Yunanistan ile oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu.

Önce Fransa sonra İzlanda
Milliler, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ve 11 Haziran Salı günü İzlanda'yla karşılaşacak.

Şenol Güneş'in planlarını altüst oldu
Cenk Tosun'dan sonra Okay Yokuşlu da Fransa ve İzlanda maçlarında oynayamayacak. İki futbolcunun da kritik maçlarda forma giyemeyecek olması teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını altüst etti.

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