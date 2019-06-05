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Bakanlıktan aile yapısını tehdit eden sosyal medya içeriklerine ilişkin çalışma

Bakanlıktan aile yapısını tehdit eden sosyal medya içeriklerine ilişkin çalışma

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale ediliyor"dedi.

"Bakanlık tarafından pedagog ve psikologlardan oluşturulan ekip, sosyal medyada çocuğu ve aile yapısını tehdit eden paylaşımlar için 24 saat mesai yapıyor" diyen Bakan Selçuk, " Bakanlık, dijital ortamdaki istismar, şiddet, çocukların gelişimini olumsuz yönde etkileyecek pek çok paylaşıma karşı mücadele ediyor. İnternette bulunan tehlikelere karşı özellikle çocukları korumayı hedefleyen sosyal medya grubu, gece gündüz, tek tek inceleme yaparak zararlı içerikleri tespit ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının belirlediği zararlı içerikler Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı işbirliğiyle yasal işlemler başlatılarak yargı yoluyla erişime engelleniyor" ifadesini kullandı.

9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi

Bakan Selçuk, Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildiğini, söz konusu zararlı içerikler silindiğini vurguladı.

Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ”Dijital ortamda yer alan; çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar” dedi.

Bakan Selçuk'tan ailelere çağrı

Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak, "Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz” diye konuştu.  

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