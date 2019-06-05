Golcü transferinde Vedat Muriç için Galatasaray ile yarışan, diğer taraftan da Max Kruse için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, Vincent Janssen'i gündemine aldı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni santrfor için düşündüğü futbolcular arasına tanıdık bir isim eklendi. Sarı-lacivertlilere 2017-18 sezonunda kiralık gelen Vincent Janssen önerildi.

Tottenham ile 1 yıllık sözleşmesi kalan oyuncunun düşük maliyetle takıma katılabileceği belirtilirken, yönetim konuyu düşünme kararı aldı.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe bir yandan Max Kruse bir yandan Vedat Muriç transferleri için uğraşıyor. Vedat için Galatasaray'ın devreye girmesinin ardından transferin olumsuz sonuçlanma ihtimaline karşın Janssen yedekte tutuluyor.

Kruse'nin cevabı gelecek hafta belli olacak

Fenerbahçe Vedat konusunda istediği sonucu alamazsa Janssen düşük maliyetle alınabilir. Öte yandan F.Bahçe'nin 2+1 yıllık sözleşme önerdiği Kruse'nin cevabını gelecek hafta bildireceği öğrenildi.