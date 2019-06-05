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Yusuf Yazıcı için çılgın teklif

Yusuf Yazıcı için çılgın teklif

Fransa'nın Lille kulübü, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için 12 milyon euro teklif etti.

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor formasıyla fırtına gibi esen ve gösterdiği performansla birçok Avrupa kulübünün iştahını kabartan Yusuf Yazıcı için sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fransa Ligi takımlarından Lille, Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı için bordo-mavili kulübe 12 milyon euro teklif etti. Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'yı daha yüksek bir rakamla satması bekleniyor. O yüzden bordo-mavili kulüp, Yusuf Yazıcı için daha yüksek bir teklif bekliyor.

Yusuf Yazıcı, 12 M.€’ya Lille transfer olması durumunda Lille tarihinde bir futbolcuya ödenmiş en yüksek 2.bonservis bedeli olacak

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