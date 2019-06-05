HABER /  EKONOMİ

Dünya Bankası uyardı! Küresel büyüme gerileyecek

Dünya Bankası uyardı! Küresel büyüme gerileyecek

Dünya Bankası’nın son raporunda küresel ekonomik büyümenin 2019 yılında, yüzde 2.6’ya gerileyeceğini öngördü.

Bankanın Ocak ayında yayınladığı raporunda 2019 küresel büyümesi yüzde 2.9 olarak öngörülmüştü.

Dünya Bankası, küresel büyümenin 2021 yılında yeniden yukarıya döneceğini ve yüzde 2.8 düzeyine döneceğini öngördü.

Küresel ekonomiyi tehdit eden önemli risklere işaret edilen raporda küresel ekonominin ayrıca ticaret gerginlikleri, gelişmekte olan ülke ekonomilerinden mali karışıklıklar ve büyük ekonomilerin büyümelerindeki keskin düşüş gibi etkilerle ivmenin kırılganlaştığı belirtildi.

Raporda, özellikle küresel ekonomik büyümenin 10 yıl önceki mali krizden bu yana en düşük düzeylere gerilemesi ve ekonomiye duyulan güvendeki düşüşün endişe verici olduğu ifade edildi.

Dünya Bankası ayrıca, gelişmekte olan ülkelerde görülen borçlanmanın yüzde 15’lik bir artışla 2018 yılı için gelişmekte olan ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde 51’ine ulaştığı uyarısını yaptı.

Raporda, gelecek yıllar için yatırım büyümesinin uzun vadeli ortalamaların altında olacağı belirtildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti
İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti
Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı
Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
FIFA'da Infantino yeniden başkan
FIFA'da Infantino yeniden başkan
ÖNCEKİ HABERLER
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Konya bayram namaz saatleri Diyanet 2019 ne zaman?
Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı dağıttı
Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı dağıttı
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Yorumlar