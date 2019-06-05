Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'da yaptığı konuşmada "İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun seçilmiş belediye başkanıdır. Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum." diye konuştu.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum." ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, "İster bir kişi ister 81 milyon kişi. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları:

"Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz"

Asla umutsuzluğa kapılmayın. Adaletten yana olanlar her zaman güçlüdür. Biz haklıyız ve güçlüyüz. İster bir kişi ister 81 milyon kişi. Bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Kadın-Erkek eşitliğini getireceğiz.

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çetelere rağmen sandığa gitti"

Ayın 23'ünde gidiyoruz sandığa. Bir bayram günündeyiz ve 23 Haziran'da da bayram yaşayacağız. Bu bayramı 81 milyon vatandaşımız yaşacak. Ekrem İmamoğlu seçildiğinde dünyaya şu mesajı vereceğiz: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çetelere rağmen sandığa gitti ve demokrasiden yana tavır aldı diyeceğiz.

"16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum"

Her birimize düşen görev tarihi bir görevdir. Demokrasi açısında bir görevdir. İmamoğlu 16 milyon İstanbullunun seçilmiş belediye başkanıdır. Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum 16 milyon İstanbullunun vicdanına sesleniyorum.