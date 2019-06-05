Böylesini görmediniz! Hafta içi belediye başkanı, hafta sonu pazarcı oluyor

Artık zamanının çoğunu halka hizmet için ayıracağını dile getiren Genç, "Güzel bir duygu. Layıkıyla hizmet edeceğime söz veriyorum. Zor olan bir şey yok. Halkın içinden geldik. Hesabın içinden geldik. Kendi bütçesini yapamayanların makamı yönetemeyeceklerini gördüm. Bundan dolayı aday oldum. Aday belirlerken siyasi partilere tabana inebilecek, halkın içinden gelip halkın sorunlarını iyi bilen adaylarla çıkmaları lazım. Burada 25 yıldır vatandaşla iç içeyim. Güven vermişiz ki bize bu makamı layık gördüler. Bu güvene layık olacağımdan da eminim. Partime ve seçmenlerime teşekkür ediyorum" dedi.

30 yıllık pazarcı esnafı Ali Çağlayan da Başkan Alim Genç ile 4 yıldır yan yana tezgah açtıklarını anlatarak, "Kendisiyle güncel siyaset konusunda, ülke sorunları hakkında devamlı konuşurduk. Bizim aramızdan aday çıkıp belediye başkanı seçilmesi bizim için övünç kaynağıdır. Aynı zamanda pazarlık yapıyor. Mesleğine devam ediyor. 'Ben başkan oldum' demiyor aynı şekilde halka iç içe normal işini yapan bir arkadaşımız. Pazarcıların yerlerle ilgili sorunları oluyor. Bunlarla yüzleşiyor şimdi. Masanın diğer tarafından öbür tarafına geçti. Bizi de dinleyecek artık yapacak bir şeyi yok" diye konuştu.