HABER /  GÜNCEL

Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı

Demirören Haber Ajansı
Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı

BAHÇELİEVLER'de uzaklaştırma kararı olan koca eşini sokak ortasında silahla vurdu. Vücuduna 7 kurşun isabet eden kadın ağır bir şekilde yaralandı. Saldırgan koca olay yerinden koşarak kaçarken, kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 11.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinden meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Yasemin C. cadde üzerinde yürüdüğü sırada uzaklaştırma kararı olan eşinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırgan koca yanında getirdiği silahla eşine kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 mermi isabet eden kadın kanlar içinde yere yığılırken, Hasan Engin C. ara sokağa girerek olay yerinden kaçtı.

Hastaneye sevk edildi
Ağır yaralanan kadına ilk müdahale çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yasemin C.'yi çevredeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından kadın İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. 

"Koruma talep ettik vermediler"
Olayı gören vatandaşlar olay yerine Yasemin C. 'nin olay yerine gelen bir yakınının "koruma talep ettik vermediler" diye bağırdığını söyledi.

''Yardım istedik ölmesin diye"
Yaşananları anlatan görgü tanıklarından İhsan sevim, "Evdeydim silah seslerini duydum. Camdan baktım kadın yerde. Kadın yatıyordu. Bir bayan müdahale ediyordu. Yardım istedik ölmesin diye" dedi. Bir başka görgü tanığı da olay yerine gelen bir yakınının koruma istedik vermediler diye bağırdığını anlattı.

Pekipleri saldırgan kocayı arıyor
Polis ekipler caddeyi araç trafiğine kapatarak olay yerinde inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırgan kocayı arıyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
FIFA'da Infantino yeniden başkan
FIFA'da Infantino yeniden başkan
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
Abdullah Avcı onay verdi! Eski Aslan Kartal oluyor
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
İşte Sergen Yalçın'ın yerine gelecek isim
ÖNCEKİ HABERLER
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı dağıttı
Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı dağıttı
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
Bakanlık e-ihale modeliyle satışa başladı! Kapış kapış satıldı...
TESK'ten önemli "her şey dahil sistemi kaldırılsın" talebi
TESK'ten önemli "her şey dahil sistemi kaldırılsın" talebi
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Diyanet 2019 Fitre ücreti ne kadar kimlere verilmez
Evlenecekler dikkat! Bir düğün ne kadara mal oluyor?
Evlenecekler dikkat! Bir düğün ne kadara mal oluyor?
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Yorumlar