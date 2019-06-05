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İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti

İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti

Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan, diğer tutuklular Hamili Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım, Ömer Hayri Konar'ın kardeşi Emin Konar ve Veysel Aktaş'ın ablası Sabiha Aslan, bayram için İmralı'ya gitti.

İmralı F Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan, bayram görüşü için İmralı’ya gitmek üzere avukatları aracılığıyla Cuma günü Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuştu.

Görüşme başvurusu yapmışlardı

İmralı’da bulunan diğer tutuklular Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş’ın aileleri de avukatları aracılığıyla görüşme başvurusu yapmıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı bu başvurulara olumlu yanıt verdi.

Aileler, sabah saatlerinde Gemlik Jandarma Karakolu’ndaki işlemlerin ardından İmralı’ya hareket etti.

Mehmet Öcalan, kardeşi Abdullah Öcalan ile en son 12 Ocak’ta bir görüşme yapmıştı.

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