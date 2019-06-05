Binali Yıldırım kiraz ağacına çıkan İmamoğlu’nu fena tiye aldı!

Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, rakibi İmamoğlu’nun bayramın ilk günde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde" ifadelerini kullandı.