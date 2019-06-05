Binali Yıldırım kiraz ağacına çıkan İmamoğlu’nu fena tiye aldı!
İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, kiraz ağacına çıkan rakibi Ekrem İmamoğlu için, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin" diyerek espri yaptı.
Ekrem İmamoğlu, bayramı baba evinde karşıladı. Gazetecilerle bir araya gelen İmamoğlu, kiraz ağacına çıkarak kiraz topladı.
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Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Binali Yıldırım, rakibi İmamoğlu’nun bayramın ilk günde kiraz ağacına çıktığının hatırlatılması üzerine, "Kiraz ağaçları gevrek olur, dikkat etsin düşmesin. O bize lazım 23’ünde" ifadelerini kullandı.
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