Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "artık belediye seçiminin ötesine geçmiştir" diye konuştu.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den bayramlaşma programında son dakika açıklamalar...

Bahçeli, "Her vatandaşımız 23 Haziran'da sandığa gitmeli" çağrısında bulundu.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Pençe Harekatı

-Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır...

"Masum insanlarımızı yönlendirmekteler"

-Bu seçimin farklı sonuçlara yönlendirilmesi gayreti dikkat çekmektedir. 1 aya yaklaşan sürede TV'lerin daimi konuşmacıları seçimler üzerinde olduğu gibi her konuda yorum yapmakta olan bu şahsiyetler 23 Haziran'da bir amaca yönelik çaba ortaya koymaktalar. Masum insanlarımızı yönlendirmekteler.

"Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz"

-Bugün için İstanbul'da yaşayan seçmen hakkını elde etmiş her vatandaşımızı bayram münasebetiyle Türkiye'nin neresinde olursa olsunlar en geç 21 Haziran'da İstanbul'da olacak şekilde geri dönüşlerini yapmalı 22 Haziran cumartesi gününü düşünerek dinlenerek geçirmeli, 23 Haziran'da sandığa giderek Avrupa'yı ABD'yi şaşkına çevirecek bir davranışı sergilemelerinde yarar görüyoruz.

İl başkanları

-Bu seçimleri önemsemeliyiz, çabalarımızı sürdürmeliyiz. İl başkanlarımızı 3 ayrı grup halinde görevlendirerek İstanbul'a yönelttik. Kim varsa görüşerek seçimin önemini ortaya koyumalıdır.

"Hırsızlığın üzerini demokrasiyle kapatmanın anlamı yok"

-Seçimlerle cumhurbaşkanlığı makamı itibarsızlaştırılmak istenmektedir. Bu seçimlerde sadece ve sadece A partisini B partisini düşünmek yerine her partinin arkasındaki gölgeleri fark ederek ilişkileri gözetleyerek bir karar vermenin arifesindeyiz. Bu seçimlerin arkasında FETÖ, PKK, hırsı tükenmeyen politikacılar vardır. Bu seçimler Türkiye'nin geleceğini belirleme konusunda önemlidir. 2 aday var, diğerleri türevleri. 2 aday bu seçimlerde açık bir yarışın içerisine girmiştir. Hırsızlığın üzerini demokrasiyle kapatmanın anlamı yok. Oylar çalınmıştır.

"Bakalım her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz"

-İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır. Bir tarafta birikim diğer tarafta sonradan yıldızlaştırılan şahıs. Bakalım her şey nasıl güzel olacakmış göreceğiz.