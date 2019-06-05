HABER /  GÜNCEL

Filistinliler bayramda hüzünlüler

Filistinliler bayramda hüzünlüler

İsrail’in işgali altındaki Batı Şeria’nın El Halil şehrinde yaşayan Filistinliler maruz kaldıkları politik ve ekonomik zorluklar nedeniyle bayrama hüzünle girdi.

Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki Filistinliler İsrail'in işgali altında yaşadıkları politik ve ekonomik zorluklar nedeniyle bayramı hüzünle kutluyor. Ramazan bayramının ilk gününde sabahın erken saatlerinde camilere giden Filistinliler bayram namazı kıldı, Kuran-ı Kerim okudu, dulalar etti ve tekbir getirdi. Bayram namazı sonrasında sokakta birbirlerinin bayramını kutlayan Filistinliler dağıtılan tatlı ve kahvelerden içti. Al-Arroub kampında yaşayan kadınlar Filistin direnişi sırasında hayatını kaybeden çocuklarının mezarlarını ziyaret etti. Kamplardaki çocuklar ise akraba ziyaretinde bulunarak oyunlar oynadı. 

Direniş sırasında oğlunu kaybeden Ömer Ebu Madi, “Oğlumun mezarına bayramını kutlamak için geldim ve ona direnişin sürdüğünü, çocukların büyüyüp Filistini kurtaracağını anlattım" dedi. 

"Bayram, Filistin'in kurtuluş günüdür"

Filistinli genç Abdel Hamid Badawi, Filistin'in kurtuluşuna kadar ulusal birlik ve işgallere direnme çağrısında bulundu ve yerinden edildiği köyü Acre'ye geri dönme hakkından vazgeçmeyi kabul etmeyeceğini söyledi. 71 yıl önce büyükbabasından kovulduğu Jaffa kentine geri dönmek isteyen bir Filistinli genç ise, "Bayram, Filistin'in kurtuluş günüdür" dedi. 

Beytüllahim şehrinin güneyinde bulunan, 7 bin kişilik nüfusa sahip Al-Arroub mülteci kampında son 5 yılda 40 Filistinli öldürüldü, hapishanelerde ise 32 mahkum bulunuyor.  

SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz
Devlet Bahçeli'den sürpriz çıkış: Avrupa'yı şaşkına çevireceğiz
Müjde! Dev proje iki yıl daha erken bitecek
Müjde! Dev proje iki yıl daha erken bitecek
İmamoğlu'ndan çarpıcı çıkış: O bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim
İmamoğlu'ndan çarpıcı çıkış: O bir avuç insanı 1800 günde deli edeceğim
İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti
İmralı'ya bayram ziyareti! Bakın kimler gitti
Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı
Kadına bayram zehir! Kocası 7 kurşun sıkıp kaçtı
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılıyor
James Rodriguez, Bayern Münih'ten ayrılıyor
Dünya Bankası uyardı! Küresel büyüme gerileyecek
Dünya Bankası uyardı! Küresel büyüme gerileyecek
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Fitre kimlere verilmez aileye fitre verilir mi?
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu çıkışı: Ben sadece CHP'lilere seslenmiyorum
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Hamza Bakır Avrupa şampiyonu
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Eskişehir bayram namazı saati
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
Emre Fenerbahçe'ye ne zaman imza atacak
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Yorumlar