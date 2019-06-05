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Beşiktaş'ta Kerim Alıcı sesleri

Beşiktaş'ta Kerim Alıcı sesleri

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile Beşiktaş'ın ilgilendiği öğrenildi.

Başakşehir'den ayrılıp siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı'nın uzun süredir takip ettiği Kerim'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Geçen sezon ikiz kardeşi Barış Alıcı'nın Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından Kerim'in de yeni sezon öncesi yuvadan uçması bekleniyor.

Lig kariyerinde 58 maça çıkıp 3 gol atan Kerim, alt yaş gruplarında 2 kez milli formayı terletti. Altınordu yönetiminin resmi bir teklif gelmesi halinde 22 yaşındaki genç futbolcu için en az 1 milyon Euro bonservis bedeli isteyeceği öğrenildi. Teknik direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı dönemde şu an Roma'da forma giyen A Milli Takım oyuncusu Cengiz Ünder'i Altınordu'dan transfer ettirmişti. Cengiz, Başakşehir'de Avcı yönetiminde tek sezon oynadıktan sonra İtalya'ya transfer olmuştu.

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