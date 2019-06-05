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Çekya'nın skandal Türkiye iddialarına Hami Aksoy'dan çok sert yanıt!

Çekya'nın skandal Türkiye iddialarına Hami Aksoy'dan çok sert yanıt!

Çekya Devlet Başkanı Miloş Zeman'ın Türkiye aleyhinde sarfettiği sözler hakkındaki soruya cevap veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir" diyerek sert cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Çekya Devlet Başkanı Miloş Zeman'ın 19 Mart'ta katıldığı bir panelde Türkiye aleyhinde sarfettiği sözler hakkındaki soruya cevap verdi.

Yayınlanan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yalan ve iftira dolu açıklamalar"

Çekya Cumhurbaşkanı Milos Zeman'ın katıldığı bir panelde ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ilişkin olarak sarfettiği gerçek dışı, yalan ve iftira dolu açıklamaları kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Sorumlu olması beklenen bir devlet başkanının, asılsız olduğunu bile bile bu tür ithamlarda bulunması ayrıca ibret vericidir.

"Terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur"

Türkiye, bir taraftan farklı terör örgütlerine karşı kararlı mücadelesini sürdürürken, diğer taraftan Avrupa'nın güvenliğine de katkıda bulunmaktadır. Dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapmak suretiyle, emsal alınması gereken bir insanlık dersi vermektedir. Ülkemiz, Fırat Kalkanı operasyonu ve öncesinde Koalisyon'la yaptığı operasyonlarla yaklaşık 4000 DEAŞ unsurunu etkisiz hale getirmiştir. Böylece terör örgütüne en fazla zayiatı verdiren ülke olmuştur.

İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde...

Özellikle Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve İslamofobinin yükselişte olduğu bir dönemde, ülkelerinin en üst düzey makamlarını işgal edenlere düşen sorumluluk, kamuoyunu mesnetsiz iftira ve ithamlarla yanıltmak yerine objektif bilgi ve gerçekler temelinde yönlendirmektir. Bu iftiraların Çekya ile geleneksel dostluk ve müttefiklik ilişkilerimizle bağdaşmadığı da açıktır.

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