Trump İran'la görüşmeye yeşil ışık yakıp tehdit etti!

ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile konuşmaya hazır olduğunu ancak İran'a askeri bir harekat şansının da her zaman olduğunu açıkladı.

Washington-Tahran geriliminin tavan yaptığı dönemden geçilirken bir yandan İran'la önşartsız müzakereye hazır olduğundan söz eden Trump yönetimi, diğer yandan savaş ihtimalini dilinden düşürmüyor.

İran'a yönelik askeri seçenek ihtimali

"Ben göreve geldiğimde İran aşırı derecede hasmane bir yerdi. O sırada dünyadaki bir numaralı terörist ülkeydi ve muhtemelen bugün hala öyleler" diyen Trump, İran'a yönelik askeri seçenek ihtimaliyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Her zaman böyle bir şans var"

"Ben istiyor muyum? Hayır. Bana kalsa istemem. Ama her zaman böyle bir şans var" diye devam eden Trump, kendisinin tercihinin Ruhani ile görüşmek olduğunu dile getirdi.