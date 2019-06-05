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Hakan Çalhanoğlu forma giyeceği takımı açıkladı!

Hakan Çalhanoğlu forma giyeceği takımı açıkladı!

Galatasaray'ın transfer listesinde yer aldığı kaydedilen Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ifade etti..

Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu, TRT Spor'a yaptığı açıklamada takımdan ayrılmayı düşünmediğini ve söylentilerin doğru olmadığını kaydetti.

Milan'ın 10 numarası, Milano'da mutlu olduğunu belirtirken, "Milan'da kalıyorum" şeklinde net bir açıklamada bulundu.

25 yaşındaki oyuncu, 22 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Milan'da geçen sezon 46 maçta 4 gol ve 13 asistlik bir performans sergiledi.

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