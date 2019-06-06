YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimleriyle ilgili usulsüzlük açıklaması
YSK Başkanı Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir." dedi.
YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerdeki usulsüzlükler dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir." dedi.
"Sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatıldı"
YSK Başkanı Güven, "İstanbul seçim müdürlüklerinde görev yapan müdürler ve diğer sorumlular hakkında disiplin soruşturması başlatılmıştır." dedi.
"Suç duyurusu HSK'ye gönderildi"
YSK Başkanı Güven, "Kanuna aykırı görevlendirme yapan ilçe seçim kurulu başkan ve diğer sorumlular hakkındaki suç duyurusu HSK'ye gönderilmiştir." dedi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul seçimleri neden iptal edildi? 12 Soruda YSK'nın İstanbul gerekçesi