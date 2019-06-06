YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimleriyle ilgili usulsüzlük açıklaması

Akşener: Bir kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılıyor

Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ortak canlı yayın açıklaması

Ak Partili Mahir Ünal Yıldırım -İmamoğlu canlı yayını için tarih verdi

'Binali Bey’e verdim bu kez İmamoğlu’na diyen kişi bakın kim çıktı