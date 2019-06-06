Bayram tatilinin acı bilançosu: 58 ölü, 393 yaralı

Cuma günü saat 18.00'den, Çarşamba saat 23.00'e kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 128 kazada, 58 kişi öldü, 393 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin 5'inci günü ve Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü olan Çarşamba saat 23.00'e kadar 23 kaza oldu.

Bursa, Konya, Tekirdağ, Denizli, Kayseri, Burdur, Adıyaman, Antalya, Kırıkkale, Denizli, Zonguldak, Adana, Kocaeli, Hatay, Mersin, Gaziantep, Kütahya ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazalarda, 13 kişi öldü, 74 kişi de yaralandı.