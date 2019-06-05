ABD'den Türkiye'ye bir S-400 tehdidi daha

ABD'den Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına ilişkin bir tehdit daha geldi. Ülkenin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin F-35 jetleri almak istiyorsa, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almaktan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.

NATO Elçisi Kay Bailey Hutchison CNBC televizyonuna demecinde, Rusya'yı "NATO'yu bölmenin ve güçsüzleştirmenin yollarını bulmaya çalışmakla" suçladı. Türkiye'nin S-400 satın almasının da Rusya'nın "bu planlarının gerçekleşmesine yardımcı olacağını" öne sürdü.

ABD'li Hutchison "bir Rus hava savunma sisteminin F-35 jetleriyle aynı askeri denetim mekanizması içerisinde yer almasının kabul edilemez"olduğunu söyledi ve Türk yetkililere hitaben şunları dile getirdi: "Bir seçim yapmalısınız. Ya birini ya diğerini alabilirsiniz, ancak ikisini birden alamazsınız."