Kayseri'de boğulan oğlunun eşyalarını alan baba yürek burktu

Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Su Altı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da suda arama çalışması yaptı. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğu haberini alan Ali Elhatip ve yakınları, çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye geldi.