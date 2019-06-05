Kayseri'de boğulan oğlunun eşyalarını alan baba yürek burktu
KAYSERİ'de, Suriye uyruklu Naim Elhatip (14), serinlemek için girdiği Sarımsaklı Baraj Gölü'nde boğuldu. Baba Ali Elhatip, cansız bedeni gölden çıkarılan oğlunun kıyafetlerini teslim alırken, gözyaşı döktü.
Olay, öğle saatlerinde, merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Suriye'den iç savaş nedeniyle 4 yıl önce ailesiyle kaçarak, Kayseri'ye gelen ve sanayi sitesinde oto yedek parçası satılan iş yerinde çalışan Naim Elhatip, bayram izninde arkadaşlarıyla piknik yapmak için Sarımsaklı mevkisine gitti.
Elhatip ve arkadaşları, sıcak havada bunalınca serinlemek için Sarımsaklı Baraj Gölü'ne girdi.
Elhatip, kısa süre sonra suda gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri göl çevresinde, Türkuaz Su Altı Arama Kurmarma Derneği dalgıçları da suda arama çalışması yaptı. Bu sırada oğlunun suda kaybolduğu haberini alan Ali Elhatip ve yakınları, çalışmaların sürdürüldüğü bölgeye geldi.
Çocuğun yakınları, göl kenarında ellerini açıp, Naim Elhatip'in bulunması için dua etti. Kısa süren arama çalışmasının ardından Naim'in cansız bedenine ulaşıldı. Naim Elhatip'in cansız bedeni, otopsi yapılmak için devlet hastanesinin morguna kaldırıldı.