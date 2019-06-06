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Eski muhtar belediye başkanına saldırdı ancak burnunu kırdırdı

İhlas Haber Ajansı
Eski muhtar belediye başkanına saldırdı ancak burnunu kırdırdı

MHP'li Belediye Başkanı Zeki Çaylı, düğün gezisi sırasında eski muhtar Murat Bağbaşı tarafından saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren Bağbaşı'nın, Çaylı'nın şoförü tarafından burnu kırıldı.

İddiaya göre, eski mahalle muhtarı Murat Bağbaşı ilk olarak düğün ziyaretinde Başkan Çaylı'nın yanında bulunan aralarında problem olan Yusuf Cıbır'a bağırarak düğünden ayrılmasını söyledi. Yusuf Cıbır olay çıkmaması için düğün alanını terk etti. Murat Bağbaşı daha sonra arkadan dolanarak sandalyede oturan Başkan Çaylı'ya saldırarak vurmaya çalıştı. Başkan Çaylı'ya vurmaya kalkışırken Başkan Çaylı'nın şoförü Nurdoğan Ören tarafından durduruldu. Murat Bağbaşı daha sonra Özal Mahallesinin yeni muhtarı Yılmaz Ekmekmekçi'ye de saldırarak burnunu kırdı.

Dükkanı dağıtıp burnunu kırdılar

Murat Bağbaşı daha sonra Özcan Onur ile birlikte Özal Mahallesinde bakkal işletmeciliği yapan Hikmet Koymat'ın dükkanına giderek dükkanı dağıtıp Hikmet Koymat'ın da burnunu kırarak olay yerinden kaçtılar. Emniyet ekipleri tarafından Murat Bağbaşı ve Özcan Onur'u arama çalışmaları başlatıldı. Belediye Başkanı Zeki Çaylı, Özal Mahallesi muhtarı Yılmaz Ekmekçi ve bakkal işletmecisi Hikmet Koymat emniyete giderek şikayetçi oldu. Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından Yenice'ye çevik kuvvet sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AK Parti'den ihraç edilmişti

AK Parti Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Hüseyin Özbakır, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı'nın oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıklamıştı. 2001 yılında AK Parti Yenice Kurucu İlçe Başkanlığı yapan ve iki dönemdir partisinden belediye başkanı seçilen Zeki Çaylı'nın ihracı istemiyle, partisinin Karabük İl Başkanlığı'nca AK Parti Genel Merkezi'ne başvuruda bulunulmuştu. Zeki Çaylı'nın partisinden neden ihraç edildiği konusunda ise açıklamada bulunulmamıştı.

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