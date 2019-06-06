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Kadıköy'de Hitler kostümüyle fotoğraf çekilecekti! İnsanlardan büyük tepki aldı

Kadıköy'de Hitler kostümüyle fotoğraf çekilecekti! İnsanlardan büyük tepki aldı

KADIKÖY’de Adolf Hitler kostümü giyerek insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen bir adama insanlar tepki göstererek engel oldu.

Kadıköy Bahariye Caddesi’nde diktatör Adolf Hitler’in kostümünü giyerek çevredeki insanlarla fotoğraf çekilmek isteyen kişiye vatandaşlar, Hitler’in dünya tarihinde faşizmi sembolize ettiği ve milyonlarca kişinin ölümünden sorumlu olduğu gerçeğini hatırlatarak engel oldu. 

"Olumlayamazsın! tepkisi"

Vatandaşlar, "Faşizmin dünyadaki en büyük sembollerinden olan kişiyi burada olumlayamazsın!" diyerek tepki gösterdi.

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