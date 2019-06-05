Deniz Akkaya'nın annesinin cenazesinde Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama
Deniz Akkaya, Anneler Günü'nde annesini son yolculuğuna uğurlamıştı. Akkaya, cenaze törenine katılan AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım'a yönelik davranışlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Hoşgörü bitmiş ise ülkeyi boşaltalım." dedi.
Eski manken Deniz Akkaya geçtiğim ay annesini kaybetmişti. Akkaya, annesinin cenaze törenine katılan Binali Yıldırım hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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Deniz Akkaya, törende bazı kişilerin Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın cenazeye katılması ve çelengine tepki göstermeleri ve hakaret etmelerine yanıt verdi.
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Deniz Akkaya, "Kırgınlığımı ve şaşkınlığını vurgulamak istiyorum" dediği mesajında kişilerin savunduklarından önce insan olduğunu vurguladı.
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Deniz Akkaya "Eğer ülkede hoşgörü bitmişse biz kilidi takalım, ülkeyi boşaltalım" şeklinde yazdı.
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