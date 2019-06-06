Miha Zajc'a İtalyanlar talip oldu

Fenerbahçe'nin devre arasında Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc ile bazı İtalyan ekiplerinin ilgilendiği iddia edildi.

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen ve bunun için transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de Miha Zajc flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRT Spor'un haberine göre, Genoa ve Parma'nın ilgilendiği Sloven futbolcu için gelen en yüksek teklif 6 milyon euro oldu.

Fenerbahçe ise 8 milyon euro istiyor. Fenerbahçe ile 10 resmi maça çıkan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2 gol attı.