Sevilla'nın yıldızı adım adım Galatasaray'a

Arjantin basını, Sevilla’nın yıldız oyuncusu Ever Banega’nın Galatasaray’a yakın olduğunu yazdı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını hızla sürdüren son şampiyon Galatasaray, Arjantinli yıldız orta saha oyuncusu Ever Banega için girişimde bulunduğu iddia edildi.



Orta sahaya lider bir oyuncu isteyen Fatih Terim, Sevilla forması giyen 30 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesini istiyor.

Takvim gazetesinin Arjantin basınına dayandırdığı habere göre, “Boca ve Galatasaray bu transfer için yarışıyor ama Aslan avantajlı” yorumları yapıldı.

Arjantin gazetesi Ole, “Boca’nın Banega’yı getirmesi çok zor olacak. Karşısında çok güçlü bir rakip var; Galatasaray. Bu seviyede Galatasaray’la baş etmek zor” ifadelerine yer verdi.

65 kez milli formayı giydi

2017 yılında Inter’den Sevilla’ya 7 milyon euro bedelle transfer olan Banega 65 kez Arjantin Milli Takımı formasını giydi. Tecrübeli oyuncu 65 maçta 6 gole imza attı.