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Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit

Hakkari'de askeri araç kaza yaptı: 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" ifadesine yer verildi.

Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, 5 Haziran'da askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

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