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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz" diye konuştu.

Prof. Dr. Ali Erbaş, "Şeker bayramı diye bir bayram yok, bu Ramazan Bayramı'dır. Çocuklara şeker verildiği için bayramın adı şeker bayramı olmaz. Bu bir ibadettir. Bu ramazanın kutsiyetine biraz hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" ifadelerine yer verdi.

"Bayramımıza bir kat daha anlam katalım"

Erbaş, "Bayramı tatil olarak görmeyelim, çünkü bu bir ibadettir. Büyüklerimizi, sevdiklerimizi ziyaret edelim. Hatırı sorulmamış hiçbir hasta, gönlü alınmamış hiçbir yaşlı bırakmayalım. Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım" değerlendirmesi yaptı.

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