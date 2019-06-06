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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bazı ülke liderleriyle telefonda bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler, karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede, Güney Afrika’da yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Ramaphosa’yı tebrik etti.

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