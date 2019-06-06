Kişi başı tasarruf miktarı artıyor

Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un ilk çeyreğinde 14 bin 876 liraya ulaştı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de 1 trilyon 219,9 milyar lira tasarruf mevduatı toplanırken, bu rakam 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25,7 artışa işaret etti.

İstanbul'da, kişi başı tasarruf miktarı 34 bin 823 lira düzeyinde gerçekleşerek ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre 7 bin lira artış kaydetti.

Türkiye'de en az tasarruf eden illerde başı bin 851 lirayla Muş çekti.