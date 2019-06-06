HABER /  EKONOMİ

Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor

Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, Slovakya'nın Türk Akım doğalgaz boru projesine bağlanması için bir işbirliği noktası bulunması çağrısı yaptı.

Moskova'da Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini'yi ağırlayan Medvedev, ortak basın toplantısında, Slovakya'nın Kuzey Akım 2 projesi kapsamında Rus gazı alma konusundaki endişelerini Rus tarafı olarak anlayışla karşıladıklarını söyledi.

Rusya Başbakanı "Bratislava ile hem Kuzey Akım 2 hem de Türk Akım dahilinde işbirliği yolları aramamız gerekiyor. Slovakya'yı her iki hatta bağlamak için işbirliği noktaları bulmalıyız" diye konuştu.

Pellegrini de Kuzey Akım 2'nin inşası ve Türk Akım'dan yapılacak sevkiyatlar için Slovak altyapısının kullanılması imkanlarını araştırdığının altını çizdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Keskin'de olaylı yeniden seçim sandık başında büyük kavga çıktı!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Miha Zajc'a İtalyanlar talip oldu
Miha Zajc'a İtalyanlar talip oldu
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Batman bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Ronaldo İsviçre'nin fişini çekti
Ronaldo İsviçre'nin fişini çekti
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Yozgat bayram namazı saati
Yorumlar