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Paris’te film gibi soygun! 200 bin euroluk kuyumcu soygunu anbean kamerada

PARİS’te biri şapkalı diğeri motosiklet kasklı iki silahlı saldırgan kuyumcuyu soydu. İçeriye müşteri gibi giren ve aniden silah çeken soyguncular, 200 bin euro değerindeki mücevherleri çalarak kayıplara karıştı.

Kuyumcu dükkânının güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, soyguncuların kapıyı çaldığı; içeriye müşteri gibi girdikleri görülüyor. Şapkalı olan soyguncu, dükkânın içerisindeki vitrin camlarını kırarak eşyaları çalarken, diğerinin işletme sahibini zapt ettiği görülüyor.

Sopalarla soyguncuları kovaladılar

Ayrıca, durumu fark eden vatandaşların sopalar ile soyguncuları kovaladığı görülüyor.

Mücevherler 200 bin euro değerinde 

Yerel medya, soygunda 200 bin euro değerinde değerli eşyanın çalındığını; soyguncuların olay yerinden motosikletler ile kaçtıklarını duyurdu.

Polisin, soygunla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı duyuruldu.

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