HABER /  SPOR

Brezilya'ya Neymar'dan kötü haber

Brezilya'ya Neymar'dan kötü haber

Brezilya'nın Katar'la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek.

Zaman zaman yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Neymar, Brezilya Milli Takım formasıyla şok bir sakatlık daha yaşadı.

Yıldız futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak mücadelenin 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sağ bileğinden sakatlanarak dışarı çıkan Neymar gözyaşlarını tutamadı. Sağ bileği koruma altına alınan Neymar'ın teşhisi de konuldu.

Sağ ayak bileğinde bağ kopması tespit edilen Neymar'ın 2019 Copa America'da forma giyemeyeceği açıklandı.

Brezilya Milli Takımı, Neymar şoku yaşadığı karşılaşmada Richarlison ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle Katar'ı 2-0 mağlup etti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
Fenerbahçe'de Bafetimbi Gomis bombası
ÖNCEKİ HABERLER
Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor
Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Şanlıurfa bayram namazı kaçta Diyanet 2019 bayramı namaz saatleri
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Adıyaman bayram namazı saat kaçta 2019 Diyanet namaz saatleri
Miha Zajc'a İtalyanlar talip oldu
Miha Zajc'a İtalyanlar talip oldu
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Jetler havalandı! PKK'ya ağır darbe
Yorumlar