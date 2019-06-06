Brezilya'ya Neymar'dan kötü haber

Brezilya'nın Katar'la oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Neymar, Copa America'da forma giyemeyecek.

Zaman zaman yaşadığı sakatlıklarla gündem olan Neymar, Brezilya Milli Takım formasıyla şok bir sakatlık daha yaşadı.

Yıldız futbolcu, ülkesi Brezilya'nın Katar ile oynadığı hazırlık maçına ilk 11'de başladı ancak mücadelenin 21. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Sağ bileğinden sakatlanarak dışarı çıkan Neymar gözyaşlarını tutamadı. Sağ bileği koruma altına alınan Neymar'ın teşhisi de konuldu.

Sağ ayak bileğinde bağ kopması tespit edilen Neymar'ın 2019 Copa America'da forma giyemeyeceği açıklandı.

Brezilya Milli Takımı, Neymar şoku yaşadığı karşılaşmada Richarlison ve Gabriel Jesus'un attığı gollerle Katar'ı 2-0 mağlup etti.