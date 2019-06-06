Müge Anlı'da aranan Minik Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme

Özkan Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında verdiği çelişkili ifadelerle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki EcrinKurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.