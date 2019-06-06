Müge Anlı'da aranan Minik Ecrin’in üvey amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
SAMSUN Vezirköprü'de kaybolan ve 22 gün sonra parçalanmış halde cesedi bulunan Ecrin Kurnaz olayında yeni bir gelişme yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkarılan detaylar herkesin tüylerini diken diken ederken akşam saatlerinde Ecrin'in üvey amcası Özkan Kurnaz'ın vatandaşlar tarafından darp edildiği ortaya çıktı.
Özkan Kurnaz, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında verdiği çelişkili ifadelerle tüm dikkatleri üzerine toplamıştı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki EcrinKurnaz'ın üvey amcası Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz darp edildi.
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İlçe merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşın-daki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz'a tepki gösterdi.
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Çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezden şikayetçi oldu.
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