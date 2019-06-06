HABER /  SPOR

Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti

Gianluigi Buffon PSG'ye veda etti

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de İtalyan file bekçisi Gianluigi Buffon ile yollar ayrıldı.

PSG Kulübünden yapılan açıklamada, 41 yaşındaki Buffon'un 30 Haziran'da sona erecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği duyuruldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Buffon, "Bugün, İtalya dışındaki maceram sona erdi. Paris'te bu tecrübeyi edinmemi sağlayan herkese teşekkür ederim. Buradan mutlu şekilde ayrılıyorum." ifadesini kullandı.

Buffon, ülkesinin Parma ve Juventus takımlarında oynadıktan sonra geçen yıl PSG'ye transfer olmuştu. PSG'de 25 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bir Ligue 1 ve bir Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Neymar'ın ayağı kırıldı hıçkıra hıçkıra ağladı
Foto Galeri Neymar'ın ayağı kırıldı hıçkıra hıçkıra ağladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Türkiye örnek oldu Rusya Sağlık Bakanı Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı ülke liderleriyle bayramlaştı
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Çin ve Rusya'dan dolara büyük darbe!
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Minik Ecrin'in amcası Özkan Kurnaz hakkında flaş gelişme
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Aç kalınca şehre indiler! Mahalle sakinleri görüntüledi
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 3, Zap'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Raptors seride yeniden öne geçti
Raptors seride yeniden öne geçti
Brezilya'ya Neymar'dan kötü haber
Brezilya'ya Neymar'dan kötü haber
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Diyanet bayram namazı saatleri! 2019 Ankara bayram namazı saati
Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor
Rusya TürkAkım'a bağlanmanın yolunu arıyor
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Bayram ekonomiye can suyu oldu gelir 10 milyar lirayı buldu
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Nevşehir bayram namazı saatleri kaçta 2019 Diyanet
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan şaşırtan çıkış: Şeker bayramı diye bir bayram yok
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Bilecik bayram namazı saatleri! 2019 Diyanet bayram namazı saati
Yorumlar